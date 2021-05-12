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В России введут переходный период для регистрации M2M сим-карт
В России введут переходный период для регистрации M2M сим-карт. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В России введут переходный период для регистрации M2M сим-карт. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Поправки к закону «О связи» предписывают всем подключаемым юрлицам вносить в ЕСИА сведения о пользователях сим-карт. M2M необходимы для удаленного контроля различных систем.

Операторы связи отметили, что в настоящий момент возможности вносить данные пользователей в самой ЕСИА нет. В ведомстве прокомментировали, что для регистрации корпоративных абонентов им дается время до 30 ноября. За три месяца юрлица обязаны внести сведения о пользователях сим-карт в Единую систему идентификации и аутентификации. Это не распространяется на тех абонентов, которые уже используют M2M в устройствах.

«С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в проекте постановления правительства Российской Федерации будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М сим-картах, используемых в устройствах, в ЕСИА», — прокомментировали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что россияне смогут дистанционно заключать договоры на оказание услуг связи с использованием функционала портала госуслуг.