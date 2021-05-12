В РГРТУ пройдет олимпиада по аналоговой и цифровой схемотехнике

Диплом олимпиады является основанием для заявления на получение повышенной стипендии.

Рязанский радиотехнический университет приглашает принять участие в олимпиаде по аналоговой и цифровой схемотехнике.

Олимпиада направлена на выявление у студентов способностей решать инженерные задачи, связанные с проектированием схем для обработки аналоговых и цифровых сигналов, а также основ теории оптимального и помехоустойчивого кодирования в системах передачи информации.

В олимпиаде могут принять участие студенты 1-6 курсов (бакалавриат, специалитет) и магистранты 1-2 курсов высших и среднеспециальных учебных заведений.

В РГРТУ отметили, что диплом олимпиады является основанием для заявления на получение повышенной стипендии.