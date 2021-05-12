В Кальном на месяц перекроют движение троллейбусов
Ожидается, что движение перекроют с 14 мая. Это необходимо для работ на контактной сети при реконструкции пересечения Касимовского шоссе с улицей Советской Армии.
В Кальном на месяц перекроют движение троллейбусов. Об этом стало известно на совещании в правительстве с подрядчиками дорожно-ремонтных работ.
Ожидается, что движение перекроют с 14 мая. Это необходимо для работ на контактной сети при реконструкции пересечения Касимовского шоссе с улицей Советской Армии.
Подрядчик напомнил, что срок завершения работ — середина июля.
Отметим, что по Касимовскому шоссе передвигаются троллейбусы №№3, 8, 15 и 15.