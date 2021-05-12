В девяти районах Рязанской области отключат телерадиосигнал
12-14 мая будут проводиться работы по обслуживанию антенно-мачтового сооружения в Мосолово.
В девяти районах Рязанской области отключат телерадиосигнал. Об этом
С 12 по 14 мая отключат все радиопередающие устройства в связи с работами по обслуживанию антенно-мачтового сооружения в Мосолово.
С 08:00 по 17:00 радиосигнала не будет в Кораблинском, Путятинском, Сапожковском, Сараевском, Спасском, Старожиловском, Ухоловском, Чучковском и Шиловсокм районах.