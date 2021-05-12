Рязанец получил восемь лет за убийство матери

Обвиняемый запер дом и сказал родственникам, что его мать уехала их города. Тело позже нашли, а обвиняемого задержали.

52-летнего рязанца осудили за убийство матери. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Случай произошел 28 декабря 2020 года. Пьяный мужчина задушил мать фрагментом электрического кабеля. После этого он завернул тело убитой в ковер, но не смог вынести его из дома.

Обвиняемый запер дом и сказал родственникам, что его мать уехала их города. Тело позже нашли, а обвиняемого задержали.

Мужчина признался в убийстве во время следствия.

Его осудили по части 1 статьи 105 УК РФ. Рязанцу назначили 8 лет и 8 месяцев в колонии строгого режима.