Спасатели предупредили рязанцев о тумане
Говорится, что с 22 часов 12 мая до 07 часов 13 мая на территории региона местами ожидаются туманы 200-500 метров
Спасатели предупредили рязанцев о тумане. Сообщение опубликовано на официальном сайте ГУ МЧС по Рязанской области.
Говорится, что с 22 часов 12 мая до 07 часов 13 мая на территории региона местами ожидаются туманы 200-500 метров.
Факторы опасности:
- снижение видимости,
- затруднение движения транспорта,
- увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.
Для того, чтобы избежать неприятных ситуаций, спасатели рекомендуют не выходить на улицу людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и астмой, остальным предельно внимательно переходить улицы, водителям снижать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.