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Шиловского семиклассника наградили за тушение пожара
14-летнего Никиту Ходова наградили памятной медалью «В одном строю» III степени за тушение стихийного пожара — в течении нескольких часов он вместе с отцом сдерживал распространение огня по сухой траве.

Шиловского семиклассника наградили за тушение пожара. Об этом пишет ИД «Пресса».

В воскресенье, 9 мая, 14-летнего Никиту Ходова наградили памятной медалью «В одном строю» III степени общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил России «За активную гражданскую позицию, проявленный героизм, неравнодушие к чужой беде, стойкость, проявленную при тушении стихийного пожара».

Староста деревни Ибредь Валерий Совин рассказал, что 17 апреля 2021 года в Ибредском поселении загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся в сторону жилых домов. В это время пожарные тушили возгорание в другом месте. Никита Ходов вместе с отцом в течении нескольких часов сдерживали распространение огня до приезда добровольной пожарной дружины.

Награду Никите Ходову вручили военный комиссар Шиловского и Путятинского районов Юрий Ермолаев и депутат райдумы подполковник запаса Валериан Дмитриев.