Шиловского семиклассника наградили за тушение пожара. Об этом
В воскресенье, 9 мая, 14-летнего Никиту Ходова наградили памятной медалью «В одном строю» III степени общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил России «За активную гражданскую позицию, проявленный героизм, неравнодушие к чужой беде, стойкость, проявленную при тушении стихийного пожара».
Староста деревни Ибредь Валерий Совин рассказал, что 17 апреля 2021 года в Ибредском поселении загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся в сторону жилых домов. В это время пожарные тушили возгорание в другом месте. Никита Ходов вместе с отцом в течении нескольких часов сдерживали распространение огня до приезда добровольной пожарной дружины.
Награду Никите Ходову вручили военный комиссар Шиловского и Путятинского районов Юрий Ермолаев и депутат райдумы подполковник запаса Валериан Дмитриев.