\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
15°
Чтв, 13
18°
Птн, 14
21°
ЦБ USD 74.04 -0.12 13/05
ЦБ EUR 89.85 -0.15 13/05
Нал. USD 74.01 / 75.30 17:13
Нал. EUR 89.81 / 90.50 18:45
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
14 223
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
11 843
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
17 762
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
11 977
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанский мэр встретилась с экипажем новой подлодки «Князь Олег»
Крейсер «Князь Олег» спустили на воду 16 июля 2020 года, он базируется в Северодвинске. Сейчас проводятся заводские ходовые испытания, затем специальная комиссия примет судно. Представители экипажа пригласили рязанцев на церемонию подъема флага и отправку крейсера на службу в конце 2021 года

Елена Сорокина встретилась с экипажем новой подлодки «Князь Олег». Как сообщила пресс-служба рязанской мэрии, глава города обсудила сотрудничество с командиром ракетно-боевой части атомного подводного крейсера «Князь Олег» Алексеем Фомкиным и главным боцманом, старшим мичманом Олегом Таболиным.

Крейсер «Князь Олег» спустили на воду 16 июля 2020 года, он базируется в Северодвинске. Сейчас проводятся заводские ходовые испытания, затем специальная комиссия примет судно. Представители экипажа пригласили рязанцев на церемонию подъема флага и отправку крейсера на службу в конце 2021 года.

Военный комиссар региона Олег Серкез рассказал о возможности приема на службу на атомный подводный крейсер. Он отметил, что солдаты-срочники могут проходить службу на базе, а контрактники — непосредственно на крейсере.

«Мы будем информировать горожан о возможностях, которые открывает шефство над таким судном, как „Князь Олег“. И, может быть, молодые рязанцы захотят связать свою жизнь и карьеру со службой на флоте», — подчеркнула Елена Сорокина.

«Пусть „Князь Олег“ базируется далеко от Рязани — но мы знаем, что он защищает всю Российскую Федерацию и наш город. Эта ниточка, которая будет протянута от Камчатки до Рязани, даст нам еще большее ощущение сопричастности сильной стране».

Напомним, с 1998 года рязанская администрация сотрудничает с атомной подлодкой «Рязань». Ее собираются снять с боевого дежурства.