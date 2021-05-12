Рязанский мэр встретилась с экипажем новой подлодки «Князь Олег»

Крейсер «Князь Олег» спустили на воду 16 июля 2020 года, он базируется в Северодвинске. Сейчас проводятся заводские ходовые испытания, затем специальная комиссия примет судно. Представители экипажа пригласили рязанцев на церемонию подъема флага и отправку крейсера на службу в конце 2021 года

Елена Сорокина встретилась с экипажем новой подлодки «Князь Олег». Как сообщила пресс-служба рязанской мэрии, глава города обсудила сотрудничество с командиром ракетно-боевой части атомного подводного крейсера «Князь Олег» Алексеем Фомкиным и главным боцманом, старшим мичманом Олегом Таболиным.

Крейсер «Князь Олег» спустили на воду 16 июля 2020 года, он базируется в Северодвинске. Сейчас проводятся заводские ходовые испытания, затем специальная комиссия примет судно. Представители экипажа пригласили рязанцев на церемонию подъема флага и отправку крейсера на службу в конце 2021 года.

Военный комиссар региона Олег Серкез рассказал о возможности приема на службу на атомный подводный крейсер. Он отметил, что солдаты-срочники могут проходить службу на базе, а контрактники — непосредственно на крейсере.

«Мы будем информировать горожан о возможностях, которые открывает шефство над таким судном, как „Князь Олег“. И, может быть, молодые рязанцы захотят связать свою жизнь и карьеру со службой на флоте», — подчеркнула Елена Сорокина.

«Пусть „Князь Олег“ базируется далеко от Рязани — но мы знаем, что он защищает всю Российскую Федерацию и наш город. Эта ниточка, которая будет протянута от Камчатки до Рязани, даст нам еще большее ощущение сопричастности сильной стране».

Напомним, с 1998 года рязанская администрация сотрудничает с атомной подлодкой «Рязань». Ее собираются снять с боевого дежурства.