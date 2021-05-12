В Рязанской области проверят школы

В образовательных учреждениях пройдут проверки организации системы безопасности, правильной работы оборудования. Также специалисты проконтролируют исполнение обязательств охранными предприятиями, которые закреплены за учебными заведениями.

В Рязанской области проверят школы. Об этом сообщила региональная опергруппа.

Губернатор Николай Любимов ранее поручил усилить меры безопасности в школах, детсадах, вузах, техникумах.

«Это огромное горе для семей, родственников погибших и потрясение для всех жителей нашей страны. Подобные случаи не должны повторяться никогда», — сказал губернатор.

Он добавил, что в образовательных учреждениях пройдут проверки организации системы безопасности, правильной работы оборудования. Также специалисты проконтролируют исполнение обязательств охранными предприятиями, которые закреплены за учебными заведениями.

«Прошу все ответственные за эту работу ведомства максимально внимательно и ответственно подойти к ней», — отметил Любимов.

Напомним, во вторник, 11 мая, 19-летний юноша устроил стрельбу в казанской школе №175. Погибли девять человек.