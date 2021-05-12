Рязанская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП
На автодороге Р-22 «Каспий» автомобиль Scania столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель автобуса погиб.
Рязанская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП. Об этом
17 марта 2021 года, примерно в 18:15, в Михаловском районе на 210-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобиль Scania с полуприцепом Krone под управлением 46-летнего водителя столкнулся с рейсовым автобусом MAN «Москва-Новомичуринск» под управлением 53-летнего водителя.
В результате ДТП водитель автобуса погиб.
Всех, кто располагает какой-либо информацией просят обращаться по телефону