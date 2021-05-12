\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
14°
Чтв, 13
15°
Птн, 14
21°
ЦБ USD 74.16 0.02 12/05
ЦБ EUR 90 0.49 12/05
Нал. USD 73.85 / 74.60 12:33
Нал. EUR 89.65 / 90.25 12:57
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
13 921
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
11 567
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
17 454
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
11 715
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП
На автодороге Р-22 «Каспий» автомобиль Scania столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель автобуса погиб.

Рязанская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

17 марта 2021 года, примерно в 18:15, в Михаловском районе на 210-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобиль Scania с полуприцепом Krone под управлением 46-летнего водителя столкнулся с рейсовым автобусом MAN «Москва-Новомичуринск» под управлением 53-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автобуса погиб.

Всех, кто располагает какой-либо информацией просят обращаться по телефону +7 (4912) 29-97-56 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1.