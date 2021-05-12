\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
14°
Чтв, 13
13°
Птн, 14
22°
ЦБ USD 74.04 -0.12 13/05
ЦБ EUR 89.85 -0.15 13/05
Нал. USD 74 / 74.65 15:55
Нал. EUR 89.8 / 90.4 16:09
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
14 068
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
11 713
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
17 602
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
11 847
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанская ГИБДД просит откликнуться очевидцев аварий
Рязанские полицейские ищут свидетелей аварий, в которых пострадали люди. Всех, кто располагает какой-либо информацией просят обращаться по телефону +7 (4912) 29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1, кабинет 13.

Рязанская ГИБДД просит откликнуться очевидцев аварий. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

31 июля 2020 года, примерно в 14:30, около дома №63 на улице Горького, 41-летняя рязанка, управляя автомобилем Nissan Murano, столкнулась с мотоциклом Honda CV600 под управлением 38-летнего жителя областного центра.

В результате ДТП мотоциклист доставлен в медицинское учреждение.

24 декабря 2020 года, примерно в 16:55, около дома №18 на улице Фирсова, 65-летняя пенсионерка, управляя автомобилем Hyndai Solaris, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 48-летнюю рязанку.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Всех, кто располагает какой-либо информацией просят обращаться по телефону +7 (4912) 29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1, кабинет 13.