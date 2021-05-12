Рязанская ГИБДД просит откликнуться очевидцев аварий

Рязанские полицейские ищут свидетелей аварий, в которых пострадали люди. Всех, кто располагает какой-либо информацией просят обращаться по телефону +7 (4912) 29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1, кабинет 13.

Рязанская ГИБДД просит откликнуться очевидцев аварий. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

31 июля 2020 года, примерно в 14:30, около дома №63 на улице Горького, 41-летняя рязанка, управляя автомобилем Nissan Murano, столкнулась с мотоциклом Honda CV600 под управлением 38-летнего жителя областного центра.

В результате ДТП мотоциклист доставлен в медицинское учреждение.

24 декабря 2020 года, примерно в 16:55, около дома №18 на улице Фирсова, 65-летняя пенсионерка, управляя автомобилем Hyndai Solaris, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 48-летнюю рязанку.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.