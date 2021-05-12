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Рязанцы смогут приобрести SIM-карту Yota в отделениях «Почты России»
Стоимость SIM-карты составит 100 рублей. Активировать SIM-карту можно самостоятельно через приложение.

Рязанцы могут приобрести SIM-карту Yota для смартфона и планшета в любом региональном отделении «Почты России».

Стоимость SIM-карты составит 100 рублей. Пользователь может активировать ее самостоятельно через специальное приложение. После регистрации клиент получает стартовый пакет минут, а также безлимитные SMS и интернет на семь дней. После тестового периода пользователь сможет выбрать нужный для него набор услуг.

Конструктор связи Yota позволяет каждому клиенту выбрать необходимое количество минут и гигабайтов: от нуля до 2000 минут и от одного Гб до безлимита. а также дает возможность подключить безлимитный доступ к популярным мессенджерам и соцсетям, среди которых WhatsApp, Viber, Skype, Facebook+Facebook Messenger, «ВКонтакте», Twitter, YouTube и Instagram, а также к музыкальным, видео- и почтовым сервисам.