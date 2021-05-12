Рязанцы назвали предпочтительный размер пенсии

Большинство жителей Рязанской области считают, что размер пенсии должен соответствовать средней зарплате и составлять около 30 тысяч рублей. Такие данные следуют из опроса, который на прошлой неделе провела партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

Большинство жителей Рязанской области считают, что размер пенсии должен соответствовать средней зарплате и составлять около 30 тысяч рублей. Такие данные следуют из опроса, который на прошлой неделе провела партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ». В исследовании приняли участие более полутора тысяч жителей Рязанской области. Из них 975 человек признались, что хотели бы получать более высокую пенсию. При этом лишь два с половиной процента респондентов довольны размером установленной выплаты.

«Считаю, что 30 тысяч рублей — действительно хорошая пенсия, — сказала участница опроса Зинаида Локтева. — Сейчас получаю 9800 рублей. Заплатила коммуналку — и денег не осталось. В свои 62 года я вынуждена работать уборщицей, чтобы банально хватило на еду».

По словам проводившего опрос активиста Сергея Кривошеева, средний размер пенсии в Рязани составил 10-11 тысяч рублей. Этой суммы достаточно для покупки базового набора продуктов и оплаты ЖКХ. На дорогостоящие лекарственные препараты средств уже недостаточно.

«С этим пожилым людям помогают близкие родственники», — подытожил волонтер.

Как сообщил член Центрального совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Александр Бычков, «эсеры» регулярно проводят подобные опросы. Таким образом партия «старается быть в контакте с избирателями».

«Люди рассказывают нам о действительно важных, актуальных проблемах, а мы как парламентская партия пытаемся находить пути их решения», — объяснил политик.

По его словам, «эсеры» уже планируют скорректировать пенсионное законодательство. Партия настаивает на своевременной индексации и увеличении суммы выплат по старости.

Напомним, по данным Минтруда, средний размер пенсии в России на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля.