Рязанцам рассказали, кто может получить льготу в 30 тысяч на газификацию

Для получения выплаты рязанцы могут обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства.

Рязанцам рассказали, кто может получить льготу в 30 тысяч на газификацию. Об этом сообщили в рязанском управлении соцзащиты населения.

Единовременную выплату на газификацию жилых помещений могут получить инвалиды I и II группы, в том числе дети-инвалиды, многодетные семьи и одинокие родители.

Единовременная выплата предоставляется за счет областного бюджета и составляет не более 30 тысяч рублей или 50% фактических расходов по газификации. Оформить льготу можно в течении двух лет с момента завершения работ.

Для получения выплаты рязанцы могут обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства.