Рязанцам рассказали, кто может получить льготу в 30 тысяч на газификацию
Для получения выплаты рязанцы могут обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства.
Рязанцам рассказали, кто может получить льготу в 30 тысяч на газификацию. Об этом
Единовременную выплату на газификацию жилых помещений могут получить инвалиды I и II группы, в том числе дети-инвалиды, многодетные семьи и одинокие родители.
Единовременная выплата предоставляется за счет областного бюджета и составляет не более 30 тысяч рублей или 50% фактических расходов по газификации. Оформить льготу можно в течении двух лет с момента завершения работ.
Для получения выплаты рязанцы могут обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства.