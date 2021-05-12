Россиянам предложили начислять бонусы за прививку от COVID-19

Привитых пассажиров авиакомпаний предлагают поощрять бонусами в размере от 500 до 5 000 рублей. В Минтрансе подтвердили рассмотрение инициативы.

Россиянам предложили начислять бонусы за прививку от COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

Общероссийское объединение пассажиров обратилось к Минтрансу с инициативой начислять за прививку от коронавируса бонусные баллы. Привитых пассажиров авиакомпаний предлагают поощрять бонусами в размере от 500 до 5 000 рублей.

По словам председателя общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, такая инициатива простимулирует россиян привиться, а также ускорит открытие границ с другими государствами.

Также в объединении считают возможным расширить эту программу на другие виды транспорта — поезда, такси и каршеринг.

Акцию предлагают провести с 25 мая по 25 августа 2021 года.

В Минтрансе подтвердили рассмотрение инициативы.