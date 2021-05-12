Роскомнадзор: Персональные данные пользователей WhatsApp уязвимы

В сообщении говорится, что граждане России должны представлять риски, связанные с передачей личных данных зарубежным компаниям

Роскомнадзор считает недостаточной защиту персональных данных в мессенджере Whatsapp. Предупреждение ведомства опубликовал ТАСС .

В сообщении говорится, что граждане России должны представлять риски, связанные с передачей личных данных зарубежным компаниям.

«Стандарты безопасности хранения и обработки персональных данных в каждой стране разные. Российское и европейское законодательство по защите персональных данных более строгое, чем в США, в юрисдикции которых действует компания Facebook Inc., владеющая мессенджером WhatsApp», — отмечают в сообщении.

Ранее стало известно, что всех несогласных с новой политикой мессенджера, начнут отключать от WhatsApp в мае.

Отметим, новая политика конфиденциальности содержит пункт о передаче персональных данных пользователей мессенджера в распоряжение всему семейству приложений от Facebook.