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Роскомнадзор: Персональные данные пользователей WhatsApp уязвимы
В сообщении говорится, что граждане России должны представлять риски, связанные с передачей личных данных зарубежным компаниям

Роскомнадзор считает недостаточной защиту персональных данных в мессенджере Whatsapp. Предупреждение ведомства опубликовал ТАСС.

В сообщении говорится, что граждане России должны представлять риски, связанные с передачей личных данных зарубежным компаниям.

«Стандарты безопасности хранения и обработки персональных данных в каждой стране разные. Российское и европейское законодательство по защите персональных данных более строгое, чем в США, в юрисдикции которых действует компания Facebook Inc., владеющая мессенджером WhatsApp», — отмечают в сообщении.

Ранее стало известно, что всех несогласных с новой политикой мессенджера, начнут отключать от WhatsApp в мае.

Отметим, новая политика конфиденциальности содержит пункт о передаче персональных данных пользователей мессенджера в распоряжение всему семейству приложений от Facebook.