У рязанского пенсионера похитили более пяти миллионов

Пенсионер из-за страха обналичил все свои сбережения и перевел мошенникам на «резервные» счета, где деньги должны были остаться в безопасности. Счета были под контролем злоумышленника, он их сразу обнулил.

В Рязани у 65-летнего мужчины похитили более пяти миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Пострадавшему позвонили на телефон. Незнакомец представился работником службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытаеся похитить деньги пожилого мужчины.

Пенсионер из-за страха обналичил все свои сбережения и перевел мошенникам на «резервные» счета, где деньги должны были остаться в безопасности. Счета были под контролем злоумышленника, он их сразу обнулил.

В общей сумме со счета пострадавшего пропали более 5 млн 300 тысяч рублей.

Мошенника ищут. Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ, по которой предусмотрено до 10 лет лишения свободы.