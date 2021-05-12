В Рязани задержали пьяного водителя
На место выехал наряд Росгвардии. Сотрудники нашли автомобиль и задержали водителя. Он был пьян.
В Рязани задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Днем во вторник, 11 мая, в дежурную часть вневедомственной охраны по Рязани сообщили, что возле одного из домов по улице Советской Армии водитель Chevrolet устроил ДТП и пытается скрыться.
На место выехал наряд Росгвардии. Сотрудники нашли автомобиль и задержали водителя. Он был пьян.
Нарушителя передали инспекторам ГИБДД.