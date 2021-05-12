В Рязанской области отменили намаз на Уразу-байрам

Праздничные мероприятия в условиях пандемии можно провести в мечетях и молельных домах, а также помещениях и территориях, которые законно принадлежат религиозным организациям в Рязани, Касимове, в селе Подлипки Касимовского района, селе Бастаново Сасовского района, селе Азеево Ермишинского района, Михайлове, Скопине, Кисьве Пронского района, а также в молельных комнатах исправительных колоний Рязанской области.

В Рязанской области отменили праздничный намаз на Уразу-байрам. Об этом сообщило духовное управление мусульман Рязанской области.

Празднование должно было состояться в четверг, 13 мая. Его отменили из-за продления «коронавирусных» ограничений.

Отмечается, что праздничные мероприятия в условиях пандемии можно провести в мечетях и молельных домах, а также помещениях и территориях, которые законно принадлежат религиозным организациям в Рязани, Касимове, в селе Подлипки Касимовского района, селе Бастаново Сасовского района, селе Азеево Ермишинского района, Михайлове, Скопине, Кисьве Пронского района, а также в молельных комнатах исправительных колоний Рязанской области.

У прихожан должны быть при себе маски, перчатки, индивидуальный коврик. Присутствующие должны соблюдать социальную дистанцию.