Под Рязанью во время урагана на жилой дом рухнула ель
На фотографиях, опубликованных в группе «Полянское сельское поселение Рязанского района» видно, что ель буквально накрыла деревянное здание
Под Рязанью в селе Поляны на частный жилой дом рухнула ель.
На фотографиях, опубликованных в группе «Полянское сельское поселение Рязанского района» видно, что ель буквально накрыла деревянное здание.
Авторы снимков сообщают, что никто не пострадал. Также сказано, что последствия ликвидидирует администрация и местнаяя управляющая компания.
В Рязани во время непогоды упали несколько деревьев.