Под Оренбургом произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа
Под Оренбургом произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа. О подробностях происшествия в среду, 12 мая, сообщает LIFE со ссылкой на источника в экстренных службах.
Под Оренбургом произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа. О подробностях происшествия в среду, 12 мая, сообщает
ДТП случилось на 211-м километре трассы М-5 «Урал» в Троцком районе Оренбуржья. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Passat с тремя людьми внутри вылетела на встречную полосу, где столкнулась с мусоровозом. Все находившиеся внутри легковушки погибли на месте. КамАЗ получил серьезные повреждения.