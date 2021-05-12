В квартире казанского стрелка нашли селитру и неизвестное вещество

Перед стрельбой молодой человек облил одну из дверей своего дома селитрой и поджег ее. Но огонь не разгорелся.

В квартире казанского стрелка нашли селитру и неизвестное вещество. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

Утром во вторник, 11 мая, около 09:00 молодой человек облил одну из дверей своего дома селитрой и поджег ее. Огонь не разгорелся, после трагедии следователи провели обыск в его квартире.

В квартире Галявиева нашли несколько упаковок селитры, неизвестное порошкообразное вещество, алюминиевую пудру и бутылку с настойкой лекарства «Мухомор». С собой в школу стрелок принес ружье «Хатсан Эскорт», 445 патронов, нож и несколько десятков гаек.

Напомним, трагедия произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в казанской школе №175. Погибли девять человек.