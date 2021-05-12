На трассе под Рязанью грузовик снес две машины

В результате ДТП травмы получили водитель Mercedes и его пассажиры, в том числе несовершеннолетний.

На трассе под Рязанью грузовик снес две машины. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на рязанскую госавтоинспекцию.

Авария произошла во вторник, 4 мая, в 12:30 на 530-м километре федеральной автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» около поворота на Секиотово. 22-летний житель Спасского района за рулем Shacman столкнулся с Mercedes и УАЗ Патриот.

В результате ДТП травмы получили водитель Mercedes и его пассажиры, в том числе несовершеннолетний.