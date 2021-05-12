На рязанца завели уголовное дело за уклонение от армии
Молодой человек не имел законных оснований для освобождения от службы.
На рязанца завели уголовное дело за уклонение от армии. Об этом
В декабре 2020 года 19-летний рязанец без уважительной причины не явился по повесткам на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. При этом молодой человек не имел законных оснований для освобождения от службы в армии.
Расследование уголовного дела по части 1 статьи 328 УК РФ, которое завели на рязанца, завершено.
Фото Минобороны.