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На рязанца завели уголовное дело за уклонение от армии
Молодой человек не имел законных оснований для освобождения от службы.

На рязанца завели уголовное дело за уклонение от армии. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

В декабре 2020 года 19-летний рязанец без уважительной причины не явился по повесткам на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. При этом молодой человек не имел законных оснований для освобождения от службы в армии.

Расследование уголовного дела по части 1 статьи 328 УК РФ, которое завели на рязанца, завершено.

Фото Минобороны.