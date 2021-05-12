Директор рязанского филиала «Росгосстраха» Ирина Митрошина удостоена благодарности президента

Президент России Владимир Путин объявил благодарность директору филиала «Росгосстраха» в Рязанской области Митрошиной Ирине Юрьевне за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу

Президент России Владимир Путин объявил благодарность директору филиала «Росгосстраха» в Рязанской области Митрошиной Ирине Юрьевне за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу (распоряжение № 106-рп от 04.05.2021 года).

«Росгосстрах» традиционно лидирует на страховом рынке Рязанской области. По итогам 2020 года доля компании в регионе составила более 15 процентов. Сборы филиала в сегменте страхования имущества физических и юридических лиц составили более 300 млн рублей. Причем в историческом для компании сегменте страхования имущества граждан «Росгосстрах» с долей более 49 процентов — безоговорочный лидер в Рязанской области. Почти 497 млн рублей составили сборы по автострахованию — ОСАГО и каско. На рынке аграрного страхования в регионе «Росгосстрах» входит в тройку лидеров.

«Такая высокая оценка имеет особую значимость в год 100-летия со дня образования „Росгосстраха“ и является еще одним значимым подтверждением достижений трудового коллектива филиала и компании в целом на страховом рынке региона, — прокомментировала награду Ирина Митрошина. — У нашего филиала самая большая среди страховщиков в Рязанской области агентская сеть. Многие агенты проработали в компании более десяти лет, и сегодня они являются примером для новичков, только начинающих познавать азы профессии, делятся с ними своими наработками. Они становятся для нашей молодежи настоящими наставниками, что позволяет „Росгосстраху“ надежно стоять на защите финансовых рисков жителей Рязанской области, заботиться об их материальном благополучии, оказывая страховые услуги на высоком уровне. Эти важнейшие принципы в числе приоритетов в работе коллектива филиала. Мы готовы и дальше соответствовать ожиданиям наших клиентов, предлагать им новые и еще более привлекательные по наполнению страховые продукты».