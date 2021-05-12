Депутат рязанской гордумы Олег Смирнов поздравил ветеранов с Днем Победы

Подарки получили 13 участников войны, а также представители совета ветеранов Железнодорожного района.

В рамках празднования 76-й годовщины со Дня Великой победы депутат рязанской гордумы, президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны.

Среди них — Козина Берта, которой в этом году исполнился 101 год.

«Очень приятно получить нужный подарок. Я очень надеюсь, что всех вас никогда не коснется война! Пусть на Земле всегда будет мир!» — отметила ветеран.

Всего подарки от Олега Смирнова получили 13 участников войны, а также представители совета ветеранов Железнодорожного района.

«Помнить этих великих людей — невероятно важно. Ветераны Великой Отечественной войны прошли сложный путь к победе и они достойны жить так, чтобы ни в чем не нуждаться. По мере возможности мы всегда будем им в этом помогать», — прокомментировал депутат.