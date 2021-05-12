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Рязанку осудят за сообщение о бомбе в ТРЦ «Премьер»
Уголовное дело в отношении жительницы Рязани 1997 года рождения поступило в суд. 14 декабря 2020 года около 22:50 она сделала заведомо ложное сообщение на телефон службы спасения «112».

Рязанку осудят за ложное сообщение о бомбе в ТРЦ «Премьер». Об этом сообщили в Железнодорожном районном суде.

Уголовное дело в отношении жительницы Рязани 1997 года рождения поступило в суд. 14 декабря 2020 года около 22:50 она сделала заведомо ложное сообщение на телефон службы спасения «112». Девушка сообщила о бомбе, заложенной в ТРЦ «Премьер» по адресу: Московское шоссе, дом №21.

Уголовное дело назначили к слушанию на 25 мая 2021 года. За преступление грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или в размере харплаты или иного дохода за период от 1 года до 2 лет либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.