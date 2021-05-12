Любимов поручил организовать в школах беседы о поведении в случае ЧС

Губернатор Николай Любимов поручил усилить меры безопасности после трагедии в Казани. Об этом он сообщил на заседании регионального правительства во вторник, 12 мая.
Глава региона отметил, что необходимо проверить охранные предприятия, закрепленные за учебными заведениями.
«Кроме того, стоит организовать и провести профилактические беседы, тематические классные часы, чтобы еще раз рассказать учащимся о том, как вести себя в случае ЧС», — сообщил Любимов.
Он добавил, что также уделят внимание готовности педагогов к правильным действиям в условиях возникновения угрозы.
«Наша задача — сделать все возможное, чтобы дети и педагоги были в безопасности», — сказал губернатор.
Напомним, нападение произошло 11 мая. Погибли девять человек. После трагедии в Рязанской области проверят школы.