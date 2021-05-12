Автошколы выступили против новых проверок

Автошколы выступили против новых поправок в законы, по которому ГИБДД сможет чаще их проверять. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Автошколы выступили против новых поправок в законы, по которому ГИБДД сможет чаще их проверять. Об этом сообщает « Коммерсантъ ».

Речь идет о поправках в законы «О полиции» и «О безопасности дорожного движения», с которыми выступило МВД. По мнению ведомства, в автошколах необходимо проводить дополнительные проверки с участием сотрудников ГИБДД и Рособрнадзора. Это поможет бороться с недобросовестными учебными заведениями, которые экономят на площадках и учебных классах, что снижает уровень подготовки будущих водителей.

Представители автошкол считают, что это приведет к повышению давления и росту коррупции. Глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева и президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева настаивают, что существующих полномочий полиции достаточно для надзора.

Кроме того, в адрес поправок высказался сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгений Литвин. По его мнению, нововведения в законы стоит доработать с учетом высказанных мнений со стороны автошкол. Он также предложил создать официальный рейтинг учебных заведений, на который смогут ориентироваться сами граждане при выборе места обучения вождению.