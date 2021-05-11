На видео попал момент, как нападавший заходит в казанскую школу с ружьем

Также появились кадры, как нападавший утром во вторник, 11 мая, идет в маске по улице Казани с дробовиком. Он направлялся в школу. По пути молодой человек встретил прохожего и помахал ему. Галявиева никто не остановил.

На видео попал момент с 19-летним Ильназом Галявиевым, который заходит в гимназию №175 в Казани с оружием. Ролик опубликовал Mash .

Также появились кадры, как нападавший утром во вторник, 11 мая, идет в маске по улице Казани с дробовиком. Он направлялся в школу. По пути молодой человек встретил прохожего и помахал ему. Галявиева никто не остановил. После того, как он зашел в школу, произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что он действовал с сообщником, эту информацию опровергли. Оружие на молодого человека было зарегистрировано официально.

Напомним, погибли 11 человек. После произошедшего Владимир Путин потребовал ужесточить правила оборота гражданского оружия.