За сутки еще двое рязанцев скончались от коронавируса
Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в федеральном оперштабе.
За сутки еще двое рязанцев скончались от коронавируса. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в федеральном оперштабе.
За сутки выявлено 44 новых случая заражений, общее число заражений достигло 28 302. За сутки вылечился 41 пациент, всего 26 747. Умерли всего 475.
В России за сутки выявили 8 115 случаев заражения, всего 4 896 842. За сутки выздоровели 7 009 пациентов, всего 4 509 915. Скончались 329 человек, всего 113 976.