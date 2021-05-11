За майские праздники в Рязанской области изъяли 800 литров нелегального алкоголя
В Рязани выявили 24 точки незаконной продажи алкоголя. Также, нелегальную продажу спиртного обнаружили в магазинах и кафе области. Возбуждены административные расследования.
За майские праздники в Рязанской области изъяли 800 литров нелегального алкоголя. Об этом
В ходе рейдов полицейские выявили в Рязани 24 точки незаконной продажи алкоголя. Также, нелегальную продажу спиртного обнаружили в магазинах и кафе области — в Ряжске, Касимове, Сасове, Шацке, Кораблине, Михайлове, Новомичуринске и Скопине.
По факту незаконной продажи спиртосодержащей продукции возбуждены административные расследования по части третьей статьи 14.17 КоАП и части второй статьи 14.16 КоАП РФ.
Рейдовые мероприятия продолжаются.