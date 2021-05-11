В Рязанской области изменится расписание электричек

Изменения в расписании связаны с работами по ремонту платформы на станции Рязань-1.

С 12 мая по 11 июня в Рязанской области изменится расписание электричек и экспрессов МЖД. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Изменения в расписании связаны с работами по ремонту платформы на станции Рязань-1.

«Технологические „окна“ назначены с 12 мая по 11 июня. На период ремонтных работ посадка-высадка пассажиров будет осуществляться на другие платформы», — отмечается в сообщении.

С изменениями можно ознакомиться на станциях, остановках, официальном сайте РЖД и мобильном приложении.