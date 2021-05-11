В Рязани девушка на «Ленд Крузере» врезалась в таксиста
В Рязани девушка на «Ленд Крузере» врезалась в таксиста. Об этом сообщает региональное управление МВД.
В Рязани девушка на Toyota Land Cruiser врезалась в таксиста. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДТП случилось в понедельник, 10 мая, в 23:00 на пересечении улиц Свободы и Ленина. 20-летняя рязанка на Toyota Land Cruiser, поворачивая налево, не уступила дорогу попутному Kia Rio под управлением 37-летнего рязанца.
В результате происшествия оба водителя получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Момент аварии попал на видео.