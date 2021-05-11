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В России предложили ввести штрафы за выброшенных животных
В России предложили ввести штрафы за выброшенных животных. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В России предложили ввести штрафы за выброшенных животных. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Проект поправок в КоАП, направленных на защиту домашних животных, разработали глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Сами чиновники рассказали об этом в своем Instagram.

Согласно проекту, сумма штрафов распределится следующим образом:

  • до 30 тысяч за выброшенных питомцев;

  • до 50 тысяч за нарушение правил содержания животных в муниципальных приютах и несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев;

  • до 100 тысяч за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния;

  • до 150 тысяч за содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию;

  • до 200 тысяч за нарушения при содержании животных в цирках и зоопарках.

По мнению чиновников, такая мера позволит гражданам и организациям эффективнее соблюдать требования законодательства по отношению к животным.

Проект поправок направлен в Правительство.