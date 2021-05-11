В России предложили ввести штрафы за выброшенных животных. Об этом сообщает «
Проект поправок в КоАП, направленных на защиту домашних животных, разработали глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Сами чиновники рассказали об этом в своем Instagram.
Согласно проекту, сумма штрафов распределится следующим образом:
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до 30 тысяч за выброшенных питомцев;
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до 50 тысяч за нарушение правил содержания животных в муниципальных приютах и несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев;
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до 100 тысяч за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния;
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до 150 тысяч за содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию;
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до 200 тысяч за нарушения при содержании животных в цирках и зоопарках.
По мнению чиновников, такая мера позволит гражданам и организациям эффективнее соблюдать требования законодательства по отношению к животным.
Проект поправок направлен в Правительство.