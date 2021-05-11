В Михайловском районе в ДТП погиб водитель грузовика
В Михайловском районе в ДТП погиб водитель грузовика. О происшествии сообщает региональное управление МВД.
В Михайловском районе в ДТП погиб водитель грузовика. О происшествии сообщает региональное управление МВД.
Инцидент произошел 1 мая на 191-м километре трассы Р22 «Каспий». 35-летний житель Липецка на грузовике Foton не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовой автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого был 54-летний водитель.
Липчанин от полученных травм скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.