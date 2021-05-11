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В Казани задержали подростка, устроившего стрельбу в школе
Два молодых человека зашли в школу и открыли огонь в коридоре. В этот момент детей почти не было, так как шел урок. Один из стрелков пытался сбежать через окно.

В Казани задержали подростка, устроившего стрельбу в школе №175. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации Telegram-канала «112», два молодых человека зашли в школу и открыли огонь в коридоре. В этот момент детей почти не было, так как шел урок. Один из стрелков пытался сбежать через окно. Второй удерживает заложников на третьем этаже.

Погибли девять человек. Информация уточняется.

По предварительным данным, во вторник, 11 мая, два молодых человека зашли в школу и открыли огонь в коридоре. В этот момент детей почти не было, так как шел урок. Один из стрелков пытался сбежать через окно, его задержали. Второй стал удерживать заложников.