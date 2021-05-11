В Казани задержали подростка, устроившего стрельбу в школе
Два молодых человека зашли в школу и открыли огонь в коридоре. В этот момент детей почти не было, так как шел урок. Один из стрелков пытался сбежать через окно.
В Казани задержали подростка, устроившего стрельбу в школе №175. Об этом передает
По информации Telegram-канала «
Погибли девять человек. Информация уточняется.
По предварительным данным, во вторник, 11 мая, два молодых человека зашли в школу и открыли огонь в коридоре. В этот момент детей почти не было, так как шел урок. Один из стрелков пытался сбежать через окно, его задержали. Второй стал удерживать заложников.