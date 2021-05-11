В ДТП под Пензой на трассе М5 погиб ребенок, пострадали 10 человек

В воскресенье, 10 мая, на 652-м километре трассы М-5 В Бессоновском районе Пензенской области фура Renault врезалась в рейсовый автобус Пенза — село Кижеватово, который остановился для высадки пассажиров. В ДТП погибла пассажирка автобуса 2005 года рождения, еще восемь человек госпитализированы. Водители также обращались за медпомощью.

В ДТП под Пензой на трассе М5 погиб ребенок. Об этом сообщают РИА Новости.

В воскресенье, 10 мая, на 652-м километре трассы М-5 В Бессоновском районе Пензенской области фура Renault врезалась в рейсовый автобус Пенза — село Кижеватово, который остановился для высадки пассажиров.

В ДТП погибла пассажирка автобуса 2005 года рождения, еще восемь человек госпитализированы. Водители также обращались за медпомощью.

«Люди стали переходить проезжую часть, в это время сзади автобуса двигался иногородний грузовик Renault Magnum с прицепом, он врезался в остановившийся автобус. У него занесло прицеп, которым и были сбиты люди, которые уже начали переходить дорогу», — рассказала СМИ старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителя грузовика задержали.