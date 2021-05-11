В центре Рязани закрыли офис по организации незаконной миграции
Гражданин одного из среднеазиатских государств организовал незаконную деятельность по постановке на миграционный учет иностранцев с офисом в центре Рязани.
В центре Рязани закрыли офис по организации незаконной миграции. Об этом
Гражданин одного из среднеазиатских государств совместно с сообщниками находил неоднократно судимых рязанцев и за вознаграждение использовал их жилища для фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет. Незаконную деятельность злоумышленники вели из офиса в центре города.
Против организаторов возбуждены три уголовных дела по части первой статьи 322.1 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.