В аварии с мотоциклом в Рязани пострадало два человека
27-летний мотоциклист и его 30-летняя пассажирка получили травмы. Им оказана медицинская помощь.
В аварии с мотоциклом в Рязани пострадало два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла во вторник, 11 мая, в 10:45. Около дома №11 по улице 7-й Мервинский проезд столкнулись мотоцикл Lifan и кроссовер Hyundai Tucson, которым управлял 39-летний рязанец.
В результате ДТП 27-летний мотоциклист и его 30-летняя пассажирка получили травмы. Им оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.