В Рязанской области мужчина убил знакомого
Мужчины выпивали, между ними произошел конфликт. Подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов по голове и телу. От травм мужчина скончался на месте.
В Рязанской области мужчину подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Случай произошел 7 мая 2021 года в Сараях Рязанской области. По данным следствия, мужчины выпивали, между ними произошел конфликт. Подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов по голове и телу. От травм мужчина скончался на месте.
Подозреваемого — 37-летнего местного жители, не имеющего постоянного источника дохода, ранее неоднократно судили. Мужчину задержали, его заключили под стражу.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Расследование продолжается.