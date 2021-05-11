В Рязанской области осудят мужчину, который зарубил родителей и надругался над дочерью

Мужчину обвиняют по нескольким статьям. По делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время его направят в суд.

В Рязанской области завершили расследование в отношении 44-летнего жителя Старожилова, который убил родителей и надругался над дочерью. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Случай произошел в ночь на 26 мая 2020 года в Старожилове. Следствие установило, что мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы, в пьяном состоянии поссорился с родителями. Во время конфликта он напал на них с топором, ударив несколько раз, в том числе в область головы. Потерпевшие скончались на месте происшествия. В эту же ночь мужчина надругался над своей дочерью, закрыл ее в подполе дома и скрылся.

Девочка смогла только спустя несколько часов выбраться из подпола, она попросила помочь соседей. Те вызвали сотрудников правоохранительных органов. Обвиняемого задержали по горячим следам и заключили под стражу. При задержании он был пьян.

Мужчина обвиняется в убийстве (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней дочери (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ), а также в незаконном лишении последней свободы, не связанном с ее похищением (пункт «д» части 2 статьи 127 УК РФ).

По делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время его направят в суд.