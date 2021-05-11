Соцсети: на Касимовском шоссе остановили пьяного мотоциклиста
Мотоциклиста остановили увидевшие его велосипедисты и водитель машины, проезжавшей мимо. Он пытался выехать на проезжую часть.
Вечером во вторник, 11 мая, в Рязани на Касимовском шоссе на видео сняли мотоциклиста, который пытался выехать на проезжую часть. Информация об этом появилась в Instagram жительницы Рязани.
По ее словам, мотоциклиста остановили увидевшие его велосипедисты и водитель машины, проезжавшей мимо.
«Остановили пьяного мотоциклиста, хотел выехать на проезжую часть, еле стоял на ногах. Ребята, вы спасли жизни», — написала автор.
Видео @mariani_mariani62