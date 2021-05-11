Следователи организовали проверку после падения качелей на ребенка в Спас-Клепиках
Во время проверки установят все обстоятельства произошедшего. Будут установлены лица администрации Клепиковского района, ответственные за безопасность детских площадок города.
После падения качелей на 10-летнего ребенка в Спас-Клепиках организовали доследственную проверку. Об этом сообщила
Во время проверки установят все обстоятельства произошедшего. Будут установлены лица администрации Клепиковского района, ответственные за безопасность детских площадок города. Действиям должностных лиц дадут правовую оценку и примут процессуальное решение.
Напомним, инцидент произошел в понедельник, 10 мая. На мальчика упали качели на детской площадке. Он получил переломы. Проверку также начала прокуратура.