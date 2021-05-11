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В Госдуме предупредили о росте штрафов за безбилетный проезд
Отмечается, что сегодня штраф составляет 100 рублей. В мае парламент планирует рассмотреть законопроект, отменяющий это наказание. Полномочия по его установлению Минтранс планирует окончательно передать регионам.

В России могут повысить штрафы за проезд в автомобильном и городском наземном электротранспорте. Об этом «Известиям» сообщили в Госдуме.

Отмечается, что сегодня штраф составляет 100 рублей. В мае парламент планирует рассмотреть законопроект, отменяющий это наказание. Полномочия по его установлению Минтранс планирует окончательно передать регионам. Ранее в закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» внесли изменения, по которым с седьмого марта регионы получили полномочия устанавливать сумму штрафа.

Поправки не работают в полную силу, поскольку норма о штрафе в сто рублей продолжает действовать.

По этой причине Минтранс предлагает признать соответствующие статьи КоАП утратившими силу. Это позволит регионам самостоятельно установить меры ответственности пассажиров за безбилетный проезд.

Некоторые депутаты считают, что реализация инициативы грозит тем, что штрафы будут высокими. Эксперты поддержали это мнение.