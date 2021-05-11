Рязанские автоинспекторы анонсировали очередной рейд. Об этом
Во вторник, 11 мая, автоинспекторы проверят режим труда и отдыха водителей, перевозящих пассажиров и грузы, и автотранспортные предприятия.
В первую очередь автоинспекторы проверят исправность и показания тахографа. Этот прибор обязателен на грузопассажирском транспорте. За нарушения водителям и должностным лицам, ответственным за выезд машины, грозят штрафы от 3 до 50 тысяч рублей.
В Госавтоинспекции напомнили, что тахограф позволяет «сделать точный расчет оптимального количества поездок и километража, понять, возможна ли дополнительная нагрузка, или наоборот, ее надо снизить, а также не дает возможности водителям халатно относиться к своим обязанностям».