Рязанец лишился «ГАЗели» за долги по налогам и штрафам
С 2019 года мужчина не платил налоги и штрафы за нарушение ПДД и накопил общий долг на 426 тысяч рублей.
Рязанец лишился «ГАЗели» за долги по налогам и штрафам. Об этом
С 2019 года мужчина не платил налоги и штрафы за нарушение ПДД и накопил общий долг на 426 тысяч рублей. Судебные приставы в присутствии понятых на Солотчинском посту ДПС арестовали принадлежащую рязанцу ГАЗ-3302 2005 года выпуска. Машину оставили на ответственное хранение должнику.
УФССП России по Рязанской области напоминает, что непогашенные задолженности могут стать причиной ареста имущества и передачи его на принудительную реализацию.