Россиянам пообещали аномальное тепло

В течение всей неделе в ЦФО ожидается от +19 до +25 градусов. Дни будут солнечными, иногда ожидаются осадки.

На этой неделе температуры в центре Европейской России будут теплее нормы. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, в Москве 11 мая температура будет выше нормы примерно на два градуса. Далее — на 4-5 градусов выше нормы.

«Понятно, что это летняя погода. Такая температура, конечно, выше нормы и очень существенно в центре Европейской России», — отметил специалист.

Он добавил, что в течение всей неделе в ЦФО ожидается от +19 до +25 градусов.

Синоптик отметил, что дни будут солнечными, иногда ожидаются осадки. Давление будет падать, но это не скажется на температуре.