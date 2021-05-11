Россиянам пообещали аномальное тепло
В течение всей неделе в ЦФО ожидается от +19 до +25 градусов. Дни будут солнечными, иногда ожидаются осадки.
На этой неделе температуры в центре Европейской России будут теплее нормы. Об этом передает
По словам Вильфанда, в Москве 11 мая температура будет выше нормы примерно на два градуса. Далее — на 4-5 градусов выше нормы.
«Понятно, что это летняя погода. Такая температура, конечно, выше нормы и очень существенно в центре Европейской России», — отметил специалист.
Он добавил, что в течение всей неделе в ЦФО ожидается от +19 до +25 градусов.
Синоптик отметил, что дни будут солнечными, иногда ожидаются осадки. Давление будет падать, но это не скажется на температуре.