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Рабочие рассказали из-за чего может затянуться строительство ограждения в «Наташкином» парке
В «Наташкином» парке продолжились работы по возведению новой ограды. На этой неделе специалисты будут выгребать остатки земли из котлована и засыпать его щебенкой.

В «Наташкином» парке продолжились работы по возведению новой ограды. На этой неделе специалисты будут выгребать остатки земли из котлована и засыпать его щебенкой.

«Впереди много работы. На залитие только одних фигур для ограждения уйдет больше всего времени», — подчеркнули они.

По словам рабочих, возвести новую ограду планируется этим летом.

Напомним, что метод уничтожения исторической ограды в «Наташкином» парке шокировал горожан. Рязанцы отметили, что произошел не демонтаж конструкции, а настоящий вандализм.

Также при подготовке котлована для нового фундамента, рабочие частично повредили корни деревьев и кустарников.