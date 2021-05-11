Рабочие рассказали из-за чего может затянуться строительство ограждения в «Наташкином» парке

В «Наташкином» парке продолжились работы по возведению новой ограды. На этой неделе специалисты будут выгребать остатки земли из котлована и засыпать его щебенкой.

В «Наташкином» парке продолжились работы по возведению новой ограды. На этой неделе специалисты будут выгребать остатки земли из котлована и засыпать его щебенкой.

«Впереди много работы. На залитие только одних фигур для ограждения уйдет больше всего времени», — подчеркнули они.

По словам рабочих, возвести новую ограду планируется этим летом.

Напомним, что метод уничтожения исторической ограды в «Наташкином» парке шокировал горожан. Рязанцы отметили, что произошел не демонтаж конструкции, а настоящий вандализм.

Также при подготовке котлована для нового фундамента, рабочие частично повредили корни деревьев и кустарников.