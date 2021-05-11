После стрельбы в казанской школе возбудили уголовное дело
Стрельбу открыли во вторник, 11 мая, в школе №175 в Казани. Погибли 11 человек, четырех госпитализировали.
Силовики возбудили уголовное дело после стрельбы в школе в Казани. Об этом передает
«Возбуждено уголовное дело, дальнейшая информация уточняется», — сказал собеседник.
Стрельбу открыли во вторник, 11 мая, в школе №175 в Казани. Погибли 11 человек, четырех госпитализировали.
Одного из нападавших задержали, второго — ликвидировали. Фото LifeShot